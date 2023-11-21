Премьер Японии поручил принять меры на фоне планов КНДР запустить спутник

Фото: ТАСС/EPA/POOL/Kiyoshi Ota

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять необходимые меры к непредвиденным обстоятельствам на фоне уведомления Северной Кореи о планах запустить спутник с 22 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова японского премьера.

В частности, Кисида поручил принять меры для сбора информации и ее предоставления населению, а также меры для сотрудничества с заинтересованными странами потребовать отмены запуска.

Японский премьер добавил, что запуск КНДР баллистической ракеты вместе со спутником станет нарушением резолюции Совета безопасности ООН.

Ранее министерство иностранных дел Северной Кореи обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове.

До этого глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что отношения России и Северной Кореи не направлены против каких-либо третьих стран, а стремятся к улучшению благосостояния народов двух государств.

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень