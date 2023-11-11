МИД КНДР обвинил США в обострении ситуации на Корейском полуострове

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МИД Северной Кореи обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в разжигании конфликта на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное Центральным северокорейским телеграфным агентством.

В ходе своего визита в Сеул госсекретарь США заявил, что США и Южная Корея разделяют глубокое беспокойство по поводу военного сотрудничества России и КНДР

В Пхеньяне назвали это заявление Блинкена безответственным и провокационным. Как отметили в КНДР, подобные заявления лишь усиливают опасную военно-политическую напряженность на Корейском полуострове и в регионе.

"Единственный путь для снятия озабоченности США пользованием суверенных прав КНДР и корейско-российскими отношениями – это отказ от враждебной политики и менталитета холодной войны в отношении двух стран – Кореи и России, отмена политической провокации, военного шантажа и стратегического нажима на нас и РФ»", – говорится в заявлении.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило со ссылкой на главу МИД КНДР Цой Сон Хи о том, что отношения России и КНДР не направлены против каких-либо третьих стран, а стремятся к улучшению благосостояния народов двух государств. Как заключила глава северокорейского МИД, позиция КНДР состоит во всестороннем расширении и развитии двусторонних отношений с Россией под идеалом самостоятельности, мира и дружбы.