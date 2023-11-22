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22 ноября, 20:30

Политика

В Южной Корее назвали неудачным пуск ракеты КНДР в сторону Японского моря

Фото: ТАСС/ЕРА/KCNA

КНДР провела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, однако он, по всей видимости, оказался неудачным. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным СМИ, Северная Корея запустила ракету из района Сунан в окрестностях Пхеньяна примерно в 23:05 (17:05 по Москве).

Днем ранее КНДР провела запуск ракеты со своим первым разведывательным спутником "Маллиген-1". Пхеньян сообщал о намерении запустить еще несколько аппаратов в ближайшем будущем.

Позже замминистра обороны Японии Хироюки Миядзава заявил, что части ракеты КНДР, которая должна была вывести на орбиту разведывательный спутник, упали в Восточно-Китайское море примерно в 350 километрах к западу от Корейского полуострова. Некоторые фрагменты также рухнули в Тихом океане в 1 200 километрах к юго-западу от острова Окиноторисима, уточнил он.

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