SpaceX запустила ракету с первым южнокорейским разведывательным спутником

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Американская компания SpaceX осуществила запуск своей ракеты-носителя Falcon 9 с 25 аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником Южной Кореи 425 Project EO/IR. Об этом сообщает ТАСС.

Старт ракеты-носителя был осуществлен с базы Ванденберг в штате Калифорния в 10:19 по местному времени.

Сообщается, что на околоземную орбиту, помимо южнокорейского спутника, должны быть выведены 24 аппарата, в том числе первый ирландский спутник EIRSAT-1, разработанный студентами Дублинского университета, и первый армянский спутник Hayasat-1.

К концу 2025 года Южная Корея планирует вывести на орбиту пять разведывательных спутников для слежения за КНДР.

Ранее Пхеньян осуществил запуск первого разведывательного спутника. Северокорейские СМИ сообщали, что он сделал снимки крупных военных объектов на территории Республики Корея, на острове Гуам, где расположены американские базы, а также Гавайев.