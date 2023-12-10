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США ведут политику произвола и двойных стандартов, что подрывает мир на планете и превращает Совет Безопасности ООН в "площадку для конфронтации". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Таким образом дипломат прокомментировал решение США наложить вето на проект резолюции, который требовал немедленного прекращения боевых действий между Израилем и Палестиной.

"Сожалею о том, что единодушное стремление международного сообщества к скорейшему обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке опять безжалостно растоптано из-за догматизма и произвола наглого и бесцеремонного постоянного члена СБ ООН", – заявил корейский политик.

Он назвал действия Израиля опаснейшей угрозой миру и безопасности в регионе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение Америки наложить вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, заявил, что справедливый мир невозможен с США.