Справедливый мир невозможен с США – Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир невозможен с США. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее США наложили вето на проект резолюции, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Великобритания при голосовании воздержалась. Остальные 13 членов СБ голосовали за резолюцию. Соавторами документа стали минимум 97 членов ООН.

"За отказ прекращения огня проголосовали только США. Возможна ли такая справедливость? Справедливый мир возможен, но не с Америкой. США на стороне Израиля. О, США, как вы ответите за это?" – заявил президент Турции.

Ранее стало известно, что число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 17 700. Отмечается, что число раненых в результате обострения с 7 октября достигло 48 780 человек. По информации на 8 декабря, число погибших составляло 17 487 человек, еще 46 480 граждан получили травмы.