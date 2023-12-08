В армии Израиля заявили о ракетных запусках со стороны Сирии и Ливана

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Израильские военные зафиксировали несколько ракетных запусков со стороны Сирии и Ливана. Об этом сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.

Уточняется, что снаряды упали на открытой местности. В данный момент военнослужащие ЦАХАЛ ведут ответный огонь в направлении источников стрельбы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что надежды на скоро завершение конфликта между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС пока нет.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что общественный порядок в секторе Газа скоро окончательно рухнет на фоне постоянных авиаударов со стороны Израиля и невозможности доставить в анклав необходимый объем гуманитарной помощи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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