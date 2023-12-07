Число погибших в секторе Газа превысило 17 тысяч

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В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 17 177 человек. О жертвах конфликта на Ближнем Востоке пишет Al Hadath, ссылаясь на Минздрав анклава.

Кроме того, сообщается о более чем 46 тысячах пострадавших.

Утром 1 декабря Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава. До этого в израильских населенных пунктах, расположенных рядом с Газой, звучали сигналы тревоги.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков.

В ООН заявили о множестве погибших и раненых за первые часы после того, как в зоне палестино-израильского конфликта перестала действовать гуманитарная пауза между сектором Газа и Израилем.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств