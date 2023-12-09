Еще 100 россиян пересекли КПП "Рафах" и эвакуировались из Газы

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Почти 100 граждан России и членов их семей пересекли КПП "Рафах" на границе с Египтом и эвакуировались из сектора Газа. Об этом со ссылкой на пресс-службу экстренных служб пишет ТАСС.

Кроме того, всего с начала российской гуманитарной операции удалось эвакуировать более тысячи человек. Из них более 940 человек эвакуировали 10 рейсами авиации МЧС в РФ. Среди них было 420 детей.

Также сотрудники ведомства оказывают помощь на базе оперативного штаба МЧС России в Каире. Здесь работают не только спасатели и врачи, но и психологи. Всех эвакуированных обеспечивают питанием и водой.

Ранее, в ночь на 5 декабря, в Москву прибыл девятый спецборт МЧС России, на борту которого находились 120 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Врачи провели осмотр россиян и выявили у некоторых неинфекционные заболевания. Одну женщину положили в больницу.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". Жертвами израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта уже стали 17 487 человек.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу