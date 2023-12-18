Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря – СМИ

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КНДР запустила в сторону Японского моря предположительно, баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Военные Южной Кореи сообщают, что пуск произошел всего через несколько часов после запуска ракеты малой дальности.

До этого первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хе сообщал, что согласно данным Сеула, КНДР может в декабре запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Последний раз испытательный пуск подобной ракеты КНДР проводила в июле.

Согласно данным министерства обороны Японии, ракета КНДР продолжает полет спустя более 12 минут после запуска, что может свидетельствовать о ее большой дальности.

Ранее стало известно, что 21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллиген-1". В рамках тестовой эксплуатации он передал снимки Белого дома, Пентагона, а также ряда военных объектов в районах, в том числе в Японии.