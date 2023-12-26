Южная Корея ограничит поставки в РФ еще 682 видов товаров

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Правительство Южной Кореи добавит 682 вида товаров в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию. Информация опубликована на сайте министерства торговли, промышленности и энергетики.

Изменения вступят в силу в начале следующего года после административных процедур. Согласно им, список экспортного контроля вырастет до 1 159 видов товаров. Нововведения коснутся тяжелого строительного оборудования, компонентов для авиационной техники, батарей с возможностью зарядки, а также легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тысяч кубических сантиметров.

В качестве причин подобного расширения указали "высокую вероятность" использования данных предметов в военных целях. В ведомстве отметили, что будет введен запрет на экспорт предметов из списка, но планируется выдача индивидуальных разрешений после проверок в случаях, когда соблюдается ряд условий. Среди них – поставки дочерним организациям, заключение контракта до вступления в силу уведомления.

В апреле сообщалось, что Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии на 740 позиций. В список дополнительно вошли промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной и химической отраслях, а также автомобилестроении.

Кроме того, в марте 2022 года Южная Корея добилась исключения своих компаний из американских санкций против России. Взамен этого Сеул собирался ввести собственные меры экспортного контроля такого же уровня.

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