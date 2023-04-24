Южная Корея расширит экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии на 740 позиций

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Южная Корея приняла решение расширить список товаров, для экспорта которых Россию и Белоруссию необходимо будет получить специальное разрешение у правительства. Об этом со ссылкой на министерство торговли промышленности и энергетики Республики Корея сообщает РИА Новости.

"С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций", – указано в заявлении ведомства.

В список дополнительно войдут промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной и химической отраслях, а также автомобилестроении. Кроме того, под ограничения попали детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, а также детали для них.

Компании будут подавать заявки на экспорт, которые будут рассматриваться индивидуально в каждом отдельном случае. В министерстве не уточняют, какими критериями должна обладать компания для получения разрешения на экспорт.

Ранее сообщалось, что санкционный список против России расширила Великобритания. Лондон добавил в список 11 новых позиций и внес одну поправку в соответствии с режимом санкций в отношении России.

До этого санкции против России расширила Канада. Оттава обновила стоп-лист против российской стороны, внеся в него дополнительно 14 физических и 34 юридических лиц.