Страны G7 пока не обсуждали полный запрет на экспорт в РФ – источник в ЕС

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Страны "Большой семерки" еще не обсуждали вопрос полного запрета на экспорт товаров в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Евросоюзе.

"Эта идея не обсуждалась на министерской встрече в Японии (встреча глав МИД G7 в городе Каруидзава. – Прим. ред.)", – заявил источник в ЕС.

При этом он не исключил возможности обсуждения запрета в будущем.

Ранее сообщалось, что страны G7 рассматривают введение почти полного запрета на экспорт в Россию. Предполагается, что запрет будет иметь исключения, которые распространятся на медикаменты, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Саммит министров иностранных дел стран G7 проходил с 16 по 18 апреля.