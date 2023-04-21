Япония при расширении эмбарго G7 может запретить поставки в РФ подержанных авто – СМИ

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Власти Японии, в случае введения Группой семи (G7) запрета на экспорт почти всех товаров в Россию, могут перестать поставлять в РФ подержанные автомобили, которые сейчас являются одной из главных статей экспорта. Об этом пишет агентство Kyodo.

"Последний план может распространить торговое эмбарго на подержанные автомобили, шины, косметические товары и одежду", – указано в сообщении.

В агентстве отмечают, что подобные меры, вероятно, окажут влияние на японские компании и региональную экономику.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны G7 рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. Чиновники из стран Группы семи обсуждают такую возможность в преддверии запланированного на 19–21 мая саммита "Большой семерки" в Хиросиме.