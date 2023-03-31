Япония ввела новые запреты на экспорт в Россию

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Правительство Японии в связи с ситуацией на Украине ввело очередной запрет на экспорт в Россию ряда товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство экономики, торговли и промышленности.

Под новые ограничения экспорта в РФ подпали следующие товары:

материалы и детали, применяющиеся в производстве беспилотников, а также компоненты для авиации и космической отрасли: воздушные шары, планеры, БПЛА, тормозные системы для самолетов, парашюты, навигационное оборудование и так далее;

изделия из стали и алюминия, нагревательные котлы, генераторы, оптоволокно и оборудование для аэрофотосъемки;

все игрушки, имеющие колеса, детские велосипеды, коляски, головоломки и пазлы, а также игрушечные модели и макеты.

Уточняется, что ограничительные меры вступят в силу 7 апреля этого года. Запрет вводится в рамках последнего пакета антироссийских санкций, который был одобрен 28 февраля.

27 января Япония ввела дополнительные антироссийские санкции, согласно которым с 3 февраля страна запретила экспортировать в РФ радиоактивные материалы, различное оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также вакцины и медицинские изделия.

В конце февраля правительство Японии ввело новые санкции против 48 человек и 94 организаций из РФ. В частности, под очередные ограничительные меры подпали замминистра обороны России Виктор Горемыкин и глава концерна "Калашников" Алан Лушников.

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