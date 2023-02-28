Япония ввела новые антироссийские санкции

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Правительство Японии ввело новые антироссийские санкции против 48 человек и 94 организаций из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Японии.

В частности, действие новых санкций коснулось замминистра обороны России Виктора Горемыкина, главы концерна "Калашников" Алана Лушникова. Отдельно в санкционном списке были перечислены лица из Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, Япония ввела экспортные ограничения против Росстандарта, Физического института имени Лебедева, ЧВК "Вагнер" и еще нескольких российских организаций и институтов РАН.

Отдельно были введены санкции, которые включают в себя заморозку активов в случае их наличия, против Росбанка и холдинга "Росэлектроника".

27 января Япония ввела дополнительные антироссийские санкции. В частности, с 3 февраля Япония запретила экспортировать в РФ радиоактивные материалы, различное оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, а также вакцины и медицинские изделия.

Вместе с тем заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов заявил, что японские санкции не сильно скажутся на России.

Эксперт обратил внимание на то, что на территории РФ не так часто используют технику из Японии. Однако, по его словам, в России применяют японское медицинское оборудование для рентгена и операций. Запрет на экспорт роботов тоже осложняет положение, добавил он.

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