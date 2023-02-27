Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний, связанных с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, а также ряда спортсменов России. Об этом сообщает РИА Новости.

Под санкции попали двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пловец Александр Попов и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

Ограничения коснулись компаний, связанных с Пригожиным, в том числе "Конкорд менеджмент и консалтинг", "Конкорд М", "Комбинат питания", "Федеральное агентство новостей" и "ЧВК Вагнер центр".

Кроме того, украинский президент ввел санкции против ряда российских организаций, в том числе, движения "Общероссийский народный фронт", "Российского Красного Креста", "Русской гуманитарной миссии" и других.

Санкции введены сроком на 10 лет.

Ранее Зеленский ввел санкции против 22 представителей Русской православной церкви. Он пояснил, что введенные им санкции касаются "духовной независимости" Украины, которая будет усиливаться.

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