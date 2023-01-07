Президент Украины ввел санкции против Киркорова, Михалкова и еще 117 человек

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певца Филиппа Киркорова, российского режиссера Никиты Михалкова и еще 117 человек, сообщает ТАСС.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: <...> ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – написано в документе.

Отмечается, указ президента Украины вступает в силу со дня его опубликования.

Под санкции также попали оперная певица Анна Нетребко, артист Евгений Петросян, философ Александр Дугин, гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, певец Сергей Лазарев, политологи Тимофей Бордачев, Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, артист балета Владислав Лантратов.

Кроме этого, под санкции попала гражданка Украины, телеведущая Жанна Бадоева.

У людей, которые попали под санкции будут заблокированы счета, приостановлены выполнения экономических и финансовых обязательств, а также прекращены культурные обмены и сотрудничество, введен запрет на въезд на Украину, лишены украинских госнаград и другое. Ограничение будут действовать в течение 10-ти лет.

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