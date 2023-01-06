06 января, 22:55Политика
Минфин США ввел санкции против руководства иранского производителя беспилотников
Фото: depositphotos/benkrut
США ввели санкции против руководства иранской компании-производителя беспилотников, сообщает РИА Новости.
Речь идет о руководителях и членах правления компании Qods Aviation Industries, ключевого иранского оборонного производителя, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов".
Отмечается, что санкции ввели за якобы передачу беспилотников России, факт которой неоднократно отрицали в Москве и Тегеране.
В конце августа американские СМИ распространили информацию, что Иран якобы направил России первую партию БПЛА для их применения в специальной военной операции.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что обвинения в адрес России в применении иранских беспилотников на Украине являются надуманными и носят искусственный характер.
В свою очередь, постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани опроверг передачу Тегераном Москве беспилотников в нарушение резолюции 2231 Совбеза Всемирной организации. Иранский дипломат напомнил, что данный запрет перестал действовать 18 октября 2020 года.
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