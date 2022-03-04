Южная Корея добилась исключения своих компаний из санкций США против РФ

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Южная Корея добилась исключения своих компаний из американских санкций против России, взамен этого Сеул введет собственные меры экспортного контроля такого же уровня. Об этом со ссылкой на южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 3 марта министр торговли Южной Кореи провел консультации с Вашингтоном, где американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней внесет республику в список стран, исключенных из правила прямого иностранного продукта (FDPR).

Одновременно с этим Сеул введет собственные меры экспортного контроля против России. По словам южнокорейского министра торговли, это снизит неопределенность для компаний, которым все же нужно будет получать разрешение на экспорт подпавших под санкции товаров. В этом случае получать такое разрешению фирмы Южной Кореи будут напрямую у правительства республики, без вмешательства Соединенных Штатов.

"О дополнительных мерах экспортного контроля вскоре будет объявлено фирмам посредством правительственного ознакомительного мероприятия и другими способами", – заявили в министерстве.

Ранее в Сеуле заявили, что намерены добиться исключения своих компаний из экспортных санкций против России. Там также указали, что ограничительные меры не распространяются на смартфоны, автомобили и другую бытовую технику южнокорейского производства.

Власти Южной Кореи сообщали, что провели соответствующие консультации с американским министерством торговли. После переговоров стало известно, что Вашингтон будет рассматривать смартфоны, автомобили и бытовую технику в качестве исключения, поскольку они предназначены для массового потребителя.

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