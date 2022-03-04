Южная Корея добилась исключения своих компаний из санкций США против РФ

Фото: depositphotos/nattanai
Южная Корея добилась исключения своих компаний из американских санкций против России, взамен этого Сеул введет собственные меры экспортного контроля такого же уровня. Об этом со ссылкой на южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 3 марта министр торговли Южной Кореи провел консультации с Вашингтоном, где американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней внесет республику в список стран, исключенных из правила прямого иностранного продукта (FDPR).
Одновременно с этим Сеул введет собственные меры экспортного контроля против России. По словам южнокорейского министра торговли, это снизит неопределенность для компаний, которым все же нужно будет получать разрешение на экспорт подпавших под санкции товаров. В этом случае получать такое разрешению фирмы Южной Кореи будут напрямую у правительства республики, без вмешательства Соединенных Штатов.
"О дополнительных мерах экспортного контроля вскоре будет объявлено фирмам посредством правительственного ознакомительного мероприятия и другими способами", – заявили в министерстве.
Ранее в Сеуле заявили, что намерены добиться исключения своих компаний из экспортных санкций против России. Там также указали, что ограничительные меры не распространяются на смартфоны, автомобили и другую бытовую технику южнокорейского производства.
Власти Южной Кореи сообщали, что провели соответствующие консультации с американским министерством торговли. После переговоров стало известно, что Вашингтон будет рассматривать смартфоны, автомобили и бытовую технику в качестве исключения, поскольку они предназначены для массового потребителя.
США, страны Европейского союза и некоторые другие государства начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: