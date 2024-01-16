Ким Чен Ын хочет обозначить Южную Корею в конституции как враждебную страну № 1 – СМИ

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Глава КНДР Ким Чен Ын хочет обозначить Южную Корею в конституции как враждебную страну номер один. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Кроме того, по информации журналистов, Северная Корея начинает упразднять ведомства, которые занимаются межкорейскими делами.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для диалога о мирном объединении Корейского полуострова.

Глава Северной Кореи добавил, что вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "умиротворить" всю территорию Южной Кореи, в том числе с помощью ядерного оружия.

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