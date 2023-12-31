Ким Чен Ын заявил, что армия КНДР должна быть готова "умиротворить" всю Южную Корею

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корея подходящим партнером для диалога о мирном объединении Корейского полуострова. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

"Реальность ставит перед нами насущную необходимость заново определиться по поводу межкорейских отношений и политики объединения. Считаю, что было бы ошибкой, которую мы больше не должны совершать, продолжить считать [тех, кто] объявил нас главным врагом, вступил в сговор с внешними силами и лишь ждет момента для "крушения режима" и "объединения посредством поглощения", партнерами для [диалога о] примирении и объединении", – заявил он.

По мнению лидера КНДР, отношения Севера и Юга стали уже не отношениями соплеменников, а отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.

Ким Чен Ын также заявил, что вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации "умиротворить" всю территорию Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия.

Он отметил, что Корейская народная армия должна продолжить подготовку к грандиозным событиям, мобилизовав все физические средства, в том числе ядерные силы.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что армия и военная промышленность должны ускорить подготовку к войне. Лидер КНДР распорядился принять такие меры в связи с "серьезной военно-политической ситуацией на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за беспрецедентных происков США и их сателлитов".

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