Министр иностранных дел КНДР посетит Москву с делегацией – МИД РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

МИД РФ ожидает с визитом в Москве министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи с делегацией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве", – цитирует ее ТАСС.

По словам российского дипломата, в столице у Цой Сон Хи запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), визит Цой Сон Хи состоится в период с 15 по 17 января. Визит северокорейского дипломата был запланирован по приглашению Лаврова.

В сентябре 2023 года с официальным визитом в Россию приезжал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. В ходе посещения страны он встретился с Владимиром Путиным. Северокорейский лидер успел посетить Приморский край и побывал в Дальневосточном федеральном университете.



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