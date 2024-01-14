14 января, 10:38Политика
Министр иностранных дел КНДР посетит Москву с делегацией – МИД РФ
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
МИД РФ ожидает с визитом в Москве министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи с делегацией. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидаем северокорейскую делегацию в Москве", – цитирует ее ТАСС.
По словам российского дипломата, в столице у Цой Сон Хи запланированы переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), визит Цой Сон Хи состоится в период с 15 по 17 января. Визит северокорейского дипломата был запланирован по приглашению Лаврова.
В сентябре 2023 года с официальным визитом в Россию приезжал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. В ходе посещения страны он встретился с Владимиром Путиным. Северокорейский лидер успел посетить Приморский край и побывал в Дальневосточном федеральном университете.
Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень
Читайте также