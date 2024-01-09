09 января, 12:36Политика
Песков не стал комментировать заявления США о якобы использовании РФ ракет из КНДР
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о том, что Россия якобы использует в спецоперации на Украине ракеты, изготовленные в Северной Корее.
До этого о подобном заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Однако доказательств своим утверждениям он не привел.
"Мы оставляем это без комментариев", – ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать заявление американской стороны.
Ранее в МИД РФ назвали обвинения Запада в незаконном сотрудничестве между РФ и КНДР бездоказательными. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя подобные заявления, указала, что США делают их, нарушая международные права, поставляя оружие Украине.
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