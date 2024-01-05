В Белом доме заявили о якобы использовании Россией ракет КНДР на Украине

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Вашингтон считает, что Россия якобы использует полученные от КНДР ракеты для совершения ударов по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

По его утверждениям, российская сторона использовала северокорейские баллистические ракеты на Украине 30 декабря и 2 января. Вместе с тем каких-либо доказательств в подтверждение своих слов Кирби не привел.

Он добавил, что Соединенные Штаты поставят в Совбез ООН вопрос о якобы произошедшей оружейной сделке между РФ и КНДР. В Белом доме пообещали также наложить санкции на тех, кто помогает в обеспечении передач между Россией, Ираном и Северной Кореей.

Москва неоднократно опровергала различные обвинения в якобы военном сотрудничестве с КНДР. В частности, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что подобные обвинения Запада являются бездоказательными.

Она указала, что российская сторона ответственно подходит к своим обязательствам и развивает традиционные отношения дружбы и сотрудничества с другими странами.

В свою очередь, глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что отношения России и КНДР не направлены против каких-либо третьих стран, а стремятся к улучшению благосостояния народов двух государств.

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень