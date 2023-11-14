Песков назвал голословными обвинения в адрес РФ и КНР в обходе санкций против КНДР

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Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Россия и Китай якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, голословно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это высказывание ничем не подтверждено и еще больше обесценивает все остальные заявления на этот счет.

Представитель Кремля также обратил внимание на запрос Минфина США к управляющим компаниям для получения информации о танкерах, якобы перевозивших предназначенную для экспорта российскую нефть в обход санкций.

Он сообщил, что Штаты не перестают культивировать санкционные меры против России, однако Москва адаптируется к таким условиям и действует в соответствии со своими интересами.

Ранее Минфин США запросил у управляющих компаний информацию о сотне танкеров, которые подозреваются в перевозке экспортной российской нефти в обход западных санкций.

Управление ведомства по контролю за иностранными активами направило запросы 30 зарубежным компаниям. Это стало крупнейшим шагом подобного рода со стороны властей США с момента введения потолка цен на российскую нефть.

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