Минфин США запросил информацию о 100 судах, якобы перевозивших нефть из РФ – СМИ

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Минфин США запросил у управляющих компаний информацию о сотне танкеров, которые подозреваются в перевозке экспортной российской нефти в обход западных санкций. Об этом сообщает агентство Reuters.

Управление ведомства по контролю за иностранными активами направило запросы 30 зарубежным компаниям. По данным агенства, это стало крупнейшим шагом подобного рода со стороны властей США с момента введения потолка цен на российскую нефть.

Источник Reuters сообщил, что расследование ведется в отношении судов, которые якобы были вовлечены в транспортировку нефти из РФ из дальневосточного порта Козьмино и нефтеналивного порта Приморск.

Нефтяные санкции западных государств в отношении Москвы начали действовать в феврале этого года. В тот момент Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Страны G7, Австралия и ЕС также утвердили ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель.

При этом в докладе Международного валютного фонда указывалось, что российская нефть торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель.

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