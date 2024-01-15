КНДР испытала твердотопливную ракету с гиперзвуковой боеголовкой

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КНДР 14 января провела испытания твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

"14 января Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой", – указано в сообщении.

В агентстве отметили, что запуск прошел успешно, а испытания не оказали влияния на безопасность соседних стран и не были связаны с "ситуацией в регионе". ЦТАК уточняет, что испытания проверяли характеристики полета гиперзвуковой боеголовки, что является обычной деятельностью институтов по разработке мощных систем вооружений.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.

До этого, в ночь на 18 декабря сообщалось, что КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Как сообщил замминистра обороны Японии Синго Миякэ, дальность полета ракеты, пуск которой осуществила Северная Корея, при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров, что позволяет ей поразить всю территорию США.



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