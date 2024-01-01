Ким Чен Ын заявил о готовности уничтожить столицы США и Южной Кореи в случае конфронтации

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Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

Ким Чен Ын заявил, что "предсмертные происки США" и Южной Кореи пытаются преградить "неустанное продвижение вперед нашей революции".

"А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и свору военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств", – заявил он.

В ночь на 18 декабря сообщалось, что КНДР запустила в сторону Японского моря предположительно, баллистическую ракету. Военные Южной Кореи сообщали, что пуск произошел всего через несколько часов после запуска ракеты малой дальности.

Как сообщил замминистра обороны Японии Синго Миякэ, дальность полета ракеты, пуск которой осуществила Северная Корея, при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. По его словам, подобное расстояние позволяет ракете поразить всю территорию США.

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