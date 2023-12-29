В кабмине РФ заявили о работе над упрощением визового режима с дружественными странами

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В российском правительстве работают над упрощением визового режима с дружественными странами, при этом стараются создать условия для увеличения числа туристов. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"У России огромный потенциал для развития туристической сферы – все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления", – цитирует Чернышенко РИА Новости.

Он напомнил, что в список 17 приоритетных стран для продвижения сотрудничества в сфере туризма вошли Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет и другие.

"По итогам 11 месяцев текущего года мы приняли порядка 7,7 миллиона иностранных граждан, в основном это туристы из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Беларуси и Азербайджана", – подчеркнул Чернышенко, добавив, что с 2024 года начнется программа по продвижению российского туристического бренда за рубежом.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что РФ работает над полной отменой туристических виз с пятью странами Ближнего Востока и Азии – Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия.

До этого сообщалось, что более 120 тысяч иностранцев воспользовались электронной визой в РФ с 1 августа. В российском МИД отметили активную цифровизацию процессов в миграционной сфере и российскую единую электронную визу, которая становится все более популярной.

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