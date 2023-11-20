Более 120 тысяч иностранцев воспользовались электронной визой в РФ с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 августа электронной визой для поездки в Россию воспользовались более 120 тысяч иностранных граждан, сообщается в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание на активную цифровизацию процессов в миграционной сфере и, в частности, российскую единую электронную визу, которая приобретает все большую популярность.

Ранее сообщалось, что наиболее востребованы единые электронные визы в РФ среди жителей Китая, Эстонии, Индии, Германии и Турции.

Сервис для оформления иностранцами электронных виз в Россию заработал 1 августа. ЕЭВ заменяет сразу туристическую, гуманитарную и обыкновенную деловую визы. Оформить ее могут граждане 55 стран. Документ действует 60 суток.



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