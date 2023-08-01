Заработал сервис для оформления иностранцами электронных виз в Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На сайте консульского департамента МИД РФ 1 августа заработал сервис для оформления иностранцами электронных вид в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что электронная виза заменяет сразу туристическую, гуманитарную и обыкновенную деловую визы. Оформить ее могут граждане 55 стран, в том числе Австрии, Германии, Испании, Ирана, Кувейта, Турции, Японии, Китая, Индия и других.

Электронная виза действует 60 суток со дня оформления. Она позволяет въехать в РФ единожды за указанный срок, при этом продолжительность пребывания не должна превышать 16 дней.

Изначально список стран, граждане которых могут въехать в Россию по электронной визе, насчитывал 52 наименования, однако накануне кабмин РФ решил дополнить его еще тремя государствами – Вьетнамом, Камбоджей и Мьянмой.

Ранее в МИД РФ заверили, что стоимость электронной визы для иностранцев, желающих посетить Россию, не превысит 52 доллара. При этом для детей она обойдется уже всего в 2 доллара.



Путин призвал запустить электронные визы для иностранцев как можно скорее