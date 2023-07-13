Бали обяжет туристов платить налог с 2024 года

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Власти индонезийского острова Бали приняли решение утвердить налог на въезд для иностранных туристов с 2024 года. Об этом информирует издание The Jakarta Post.

Налог составит 150 тысяч рупий (около 10 долларов. – Прим. ред.). До этого было известно о другой сумме – от 30 до 100 долларов.

Губернатор острова Вайан Костер, в свою очередь, заявил, что оплату будут принимать через электронный платеж. Его нужно будет сделать до прибытия на Бали. Пока что нет информации, предоставят ли возможность платить наличными по прилете в аэропорту.

Ранее сообщалось, что иммиграционная служба Денпасара на острове Бали депортировала россиянина, который получил визу для воссоединения семьи. Позже расследование показало, что гражданин РФ никогда не жил со своей индонезийской женой.

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