Минэкономразвития РФ протестирует "Карту туриста" до конца сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект "Карта туриста" для расчетов иностранных туристов в РФ планируют запустить в пилотном режиме до конца сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

"Проект "Карта туриста" планируется запустить в пилотном режиме в третьем квартале, соответствующую работу сейчас Минэкономразвития ведет совместно с Росфинмониторингом", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В конце июня закон о запуске электронной карты для иностранных туристов приняли в Госдуме. Электронная карта позволит туристам бронировать тур. Кроме того, по прибытии в Россию путешественники могут оплачивать услуги и покупки.

Чтобы оформить карту туриста, российский банк должен заключить договор и делегировать зарубежному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента или представителя.

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