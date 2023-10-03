Около 40 тысяч электронных виз в РФ оформили иностранцы в сентябре

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Порядка 40 тысяч единых электронных виз (ЕЭВ) оформили въезжающие в Россию иностранцы в сентябре. Об этом сообщается в телеграм-канале консульского департамента МИД РФ.

"Количество иностранцев, оценивших преимущества оформления ЕЭВ, возросло на 30% процентов, составив в сентябре уже более 39,5 тысячи заявителей", – говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас идет работа по увеличению числа языковых версий сайта для оформления электронных виз. В ближайшее время заработает версия на китайском языке.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные консульского департамента, наиболее востребованы ЭВМ в РФ среди жителей Китая, Эстонии, Индии, Германии и Турции.

Сервис для оформления иностранцами электронных виз в Россию заработал 1 августа. ЕЭВ заменяет сразу туристическую, гуманитарную и обыкновенную деловую визы. Оформить ее могут граждане 55 стран. Документ действует 60 суток.



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