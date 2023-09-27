Более 15,5 миллиона туристов посетили Москву за восемь месяцев 2023 года

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С января по август 2023 года Москву посетили 15,5 миллиона туристов. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра столицы Наталья Сергунина.

Средняя загрузка столичных гостиниц составила почти 80%, что позволяет создать комфортные условия для развития рынка. Траты путешественников в городе оцениваются в 758,4 миллиарда рублей, из которых 103,9 миллиарда будут направлены в столичный бюджет.

"Это 87 процентов от доходов за весь 2022 год, а ведь до конца текущего года еще остается несколько месяцев", – цитируют Сергунину на портале мэра и правительства Москвы.

Основная часть туристического потока пришлась на россиян. Москва реализует совместные туристические проекты с Подмосковьем, Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом и Казанью. Они позволяют гостям города познакомиться с его историческими, гастрономическими и другими особенностями.

Сергунина обратила внимание, что город также активно развивает сотрудничество в области туризма со странами СНГ, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона и другими. В частности, путешественники из Азии могут приехать в страну в рамках тура "Русские каникулы. Из столицы России в столицу Сибири".

На рост турпотока также повлияло введение электронной визы с 1 августа 2023 года. По ней в РФ могут въехать граждане более 50 государств. За первый месяц 55% электронных виз пришлось на жителей Китая.

Ранее стало известно, что 55,5% россиян планируют отправиться в октябре на отдых за границу. Наиболее привлекательным из зарубежных направлений для туристов из РФ остается Стамбул. Доля бронирования составляет 8,7%, но это на 23% меньше, чем в октябре прошлого года.

Сергей Собянин: турпоток в Москве этим летом увеличился на 17%