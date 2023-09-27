Собянин: турпоток в Москве в этом году достиг рекордного значения

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Туристический поток и средняя загрузка гостиниц в Москве достигли 90% от уровня рекордного 2019 года. По количеству путешественников из других регионов страны этот год превзошел все предыдущие. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Мэр поздравил со Всемирным днем туризма всех любителей путешествий и тех, кто работает в этой сфере. По его данным, в туристической отрасли столицы трудятся около 500 тысяч человек, при помощи которых туриндустрия почти полностью восстановилась после пандемии и продолжает активно развиваться.

Так, за летний сезон этого года город посетили 7 ,1 миллиона гостей. Это на 17% больше, чем летом 2022 года, подчеркнул градоначальник. Еще 4,6 миллиона человек приезжали в Москву с экскурсионными целями без ночевки. В общей сложности за июнь – август в городе побывали почти 12 миллионов путешественников, что на 35% выше прошлогодних показателей.

Отмечается, что россияне составляют основу туристического потока. Этим летом число гостей из регионов России составило 6,5 миллиона человек. Это на 8% больше, чем в рекордном для туризма 2019 году. Увеличившиеся визиты граждан из зарубежных стран также способствует восстановлению турпотока.

В первом полугодии столицу посетили почти 1 миллион иностранных туристов. За лето – более 600 тысяч. Лидером среди стран дальнего зарубежья стал Китай. Следом за ним Иран, ОАЭ, Турция и Индия. Среди путешественников из ближнего зарубежья чаще других приезжают жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

На сайте уточнили, что туризм вносит большой вклад в развитие столичной экономики. По информации экспертов, расходы туристов составили 372 миллиарда рублей (на 27% больше, чем прошлым летом). Объем поступлений в бюджет Москвы достигнет 51 миллиарда рублей, на которые можно построить около 15 новых детских садов и школ.

Подчеркивается, что город привлекает туристов с самыми разными интересами. Каждую неделю проходит около 350 культурных мероприятий, гости и жители могут выбирать из 50 событий каждый вечер. Набирает популярность гастрономический туризм.

Помимо этого, Москва развивает семейный и детский туризм. За лето в качестве туристов ее посетили 1 миллион детей и подростков. Также хорошую динамику демонстрируют и гостиницы. Загрузка отелей и других средств размещения этим летом составила 77% (рост 10%, сравнивая с аналогичным периодом 2022 года). В этом году открылись 4 новые гостиницы, еще 2 объекта заработают до конца года.

Собянин добавил, что вместе с физической инфраструктурой правительство Москвы развивает цифровые площадки для путешественников. Крупнейшая из них – туристический сервис RUSSPASS. За три года он стал полноценным цифровым помощником в планировании путешествий по России.

По мнению мэра, RUSSPASS стал полноценной заменой ушедших зарубежных сервисов. Он помогает формировать план поездки, бронировать гостиницы, покупать билеты на транспорт, выбирать рестораны, заказывать билеты в музеи и другие достопримечательности. В 2023 году разнообразие предложений сервиса выросло более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма продаж увеличилась в четыре раза.

Градоначальник заявил, что этой осенью RUSSPASS ждет обновление: новый дизайн, более удобная навигация. В меню будут представлены четыре основных блока: "Куда поехать", "Что посмотреть", "Как добраться" и "Может пригодиться".

Кроме того, в начале главной страницы появятся "Бонусы". При клике будет открываться каталог подарков программы лояльности RUSSPASS, которую сервис запустил в этом июле. Еще одной новой возможностью станет посуточная аренда квартир.

"Москва туристическая будет и дальше развиваться, притягивая миллионы гостей из нашей страны и всего мира", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что павильон "Макет Москвы" на ВДНХ поучаствовал 23 и 24 сентября в акции "Московские истории", приуроченной к Всемирному дню туризма. Его посетили 9 657 человек.

Помимо этого, международная конференция по деловому туризму Meet Global MICE Congress впервые состоится в Москве 6 октября. В мероприятии, как ожидается, примут участие больше 250 представителей индустрии, в том числе отельеры и специалисты MICE-сегмента (организаторы деловых мероприятий).

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