Более 9,6 тыс человек посетили павильон "Макет Москвы" в рамках акции к Дню туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ поучаствовал 23 и 24 сентября в акции "Московские истории", приуроченной к Всемирному дню туризма. Его посетили 9 657 человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что светотехнические шоу в эти дни демонстрировали с сокращенным получасовым интервалом, также в павильоне проходили экскурсии.

Лекционные программы всегда были популярны у гостей, но с наступлением сентября посещаемость павильона школьниками и студентами сильно возросла, уточнил исполняющий обязанности руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его информации, за это время здесь побывали учащиеся из 117 московских школ столицы, не считая гостей из других регионов. Ребята приходили самостоятельно, с семьями, компаниями, школьными классами и студенческими группами.

На сайте напомнили, что разнообразные экскурсионные программы павильона позволяют всесторонне познакомиться с городом. Так, на обзорной экскурсии "Макет Москвы" экскурсовод расскажет о создании, истории и знаковых объектах макета. Тематические видеоэкскурсии "Москва в кино", "Архитектурные стили", "Москва театральная", "Храмы Москвы" знакомят с выдающимися деятелями соответствующей области.

Уточняется, что площадь экспозиции павильона – 429 квадратных метров. Павильон работает каждый день с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Посещение и все услуги бесплатные.

Познакомиться с информацией о павильоне, узнать расписание светотехнических шоу и записаться на экскурсии можно на сайте и в одноименном приложении.

Помимо этого, тематический квиз "Первый в туризме" для молодежи, приуроченный ко Всемирному дню туризма, пройдет 27 сентября. Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные со сферой туризма и индустрией гостеприимства.

Также в Музее Победы с 26 сентября по 12 октября состоится выставка "Огненный путь", приуроченная ко Дню московского народного ополчения. ее экспозиция будет состоять из портретов участников ополчения, их писем, личных вещей, а также фрагментов обмундирования, фотографий и других предметов.

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