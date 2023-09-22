Посвященная московскому ополчению выставка пройдет в Музее Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Музее Победы с 26 сентября по 12 октября состоится выставка "Огненный путь", приуроченная ко Дню московского народного ополчения. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Выставка расскажет о судьбах москвичей, записавшихся в народное ополчение: кинематографистов, картографов, работников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, заводов и даже тех, кому еще не исполнилось 18 лет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что организаторами в рамках программы "Школьный музей Победы" выступили Музей 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения при столичной школе № 1539, а также Музей боевой славы при школе № 3 в Смоленске.

Экспозиция выставки будет состоять из портретов участников ополчения, их писем, личных вещей, а также фрагментов обмундирования, фотографий и других предметов.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ с 23 по 25 сентября по случаю Всемирного дня туризма пройдут бесплатные экскурсии.



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