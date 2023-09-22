Международная конференция по деловому туризму пройдет в Москве в октябре

Фото: пресс-служба Мостуризма

Международная конференция по деловому туризму Meet Global MICE Congress впервые состоится в Москве 6 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на исполняющую обязанности заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

"К конференции присоединятся эксперты из 14 государств – Китая, Индии, Катара, Индонезии, Малайзии, Белоруссии, Казахстана и других", – рассказала она.

Всего же в мероприятии, как ожидается, примут участие больше 250 представителей индустрии, в том числе отельеры и специалисты MICE-сегмента (организаторы деловых мероприятий). Они поделятся опытом организации делового туризма в своих странах.

Программой запланирован ряд различных мероприятий, в том числе дискуссий и семинаров. Так, участники одной из дискуссий представят кейсы масштабных деловых событий и объяснят, как они влияют на жизнь целых регионов.

Кроме того, на полях конференции пройдут переговоры российских и зарубежных компаний, участников познакомят с туристическими возможностями Москвы, также состоится семинар по созданию концепций продвижения российской столицы.

Ранее сообщалось, что в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ с 23 по 25 сентября по случаю Всемирного дня туризма пройдут бесплатные экскурсии. Их будут проводить в дневное время, предварительная регистрация не потребуется.

