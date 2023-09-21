Экскурсии в честь Всемирного дня туризма организуют в павильоне "Макет Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить бесплатные экскурсии, посвященные Всемирному дню туризма. Их будут проводить в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ с 23 по 25 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметил исполняющий обязанности главы департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, посетители узнают больше об истории города, главных достопримечательностях, а также о том, как создавался макет, и в чем состоит его уникальность. Групповые экскурсии будут начинаться в 13:00 и 15:00. Предварительно регистрироваться для участия не нужно.

В дни проведения экскурсий интервал между показами светотехнических шоу сократят до 30 минут. Первое шоу продемонстрируют в 11:00, последнее – в 19:30.

Ознакомиться с графиком работы павильона "Макет Москвы" можно по ссылке.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили посетить научно-познавательный фестиваль "Проектируем будущее", который пройдет на ВДНХ с 21 по 24 сентября. Граждане смогут не только посетить лекции, но и внести свой вклад в разработку проектов.

До этого сообщалось, что форум-выставка "Карьера vs бизнес" пройдет на площадке столичного кластера "Ломоносов" 21 и 22 октября. Программа предназначена для людей в возрасте от 16 до 35 лет.



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