Форум-выставка "Карьера vs бизнес" пройдет в Москве 21 и 22 октября

Фото: пресс-служба КОСиМП

Форум-выставка "Карьера vs бизнес" пройдет на площадке столичного кластера "Ломоносов" 21 и 22 октября. Программа предназначена для людей в возрасте от 16 до 35 лет, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Москвичам помогут определиться с направлением карьеры. Регистрация открыта в сообществе в социальной сети "ВКонтакте".

"В этом году посетителей ждут выставки компаний-работодателей, бизнес-игра среди университетских команд, лекции, консультации и многое другое. Программа будет состоять из двух тематических блоков – "Практикуй" и "Предпринимай", – отметила заммэра.

Первое направление ориентировано на желающих достичь профессиональных успехов в работе по найму. Им расскажут о составлении резюме, интервью, повышении навыков и построении карьеры. Второй блок предназначен для молодых парней и девушек, которые хотят начать свое дело. Они узнают о запуске первого стартапа, продвижении собственного бренда и возможностях для расширения бизнеса.

Также молодежный карьерный проект "ВРаботе" подготовил для гостей розыгрыш призов и памятные подарки. Для этого в зоне регистрации необходимо получить чек-лист и пройти основные этапы программы.

В прошлом году гостями форума-выставки стали более 2 тысяч человек, еще около 1 миллиона пользователей посмотрели онлайн-трансляции мероприятия. Профессиональное тестирование прошли около 300 человек.

Организатором мероприятия является проектный офис "Молодежь Москвы" при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Ранее стало известно, что фестиваль профессиональной реализации для школьников и студентов пройдет в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ 16 сентября. Он будет посвящен профориентации и будущей карьере. С 11:20 до 13:00, с 14:00 до 15:40 и с 16:00 до 17:40 для гостей пройдут мастер-классы, профориентационные и психологические игры. В программу также включили показ профориентационного фильма, тесты и консультации.

В наукоградах московские школьники начинают погружаться в профессию будущего