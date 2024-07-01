ABC: Испания перебросила в Словакию своих солдат для сдерживания РФ

Фото: depositphotos/Anton_Sokolov

Испания перебросила в Словакию более 780 солдат и 300 единиц техники в рамках программы НАТО по сдерживанию России, сообщает испанская газета ABC.

Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге Альянса, пишет издание. В статье предположили, что последняя мера направлена на то, чтобы НАТО "показало свои мускулы" и "разубедило" Россию в планах нападения на страны Североатлантического альянса.

Это крупнейшее развертывание ВС Испании, которое проводится без одобрения парламента. В то же время Минобороны страны назвало эту переброску сил продолжением операции НАТО "Расширенное передовое присутствие".

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО стремится к созданию трех крупных военных баз на территории своих стран для поставки оружия Украине. По его словам, Альянс хочет оказать Украине помощь за счет создания так называемой украинской миссии.

Также он говорил о том, что Венгрия хочет помешать Европе начать войну с Россией, и подчеркнул, что "венгерское правительство знает, как это сделать". Помимо этого, премьер отмечал, что нужно не допустить реализации опасных планов Евросоюза и НАТО, которые ведут к расширению украинского конфликта.

