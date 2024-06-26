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Глава британского МИД Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что Великобритания против ввода войск на Украину, передает сайт "Аргументы и факты".

Кэмерон был уверен, что разговаривает с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Комментируя заявления Франции о возможном вводе войск, глава МИД выразил поддержку изменению позиции Парижа, несмотря на свои сомнения в правильности этого подхода.

Министр считает, что если ввести иностранные войска на Украину, то появится "мишень для Путина". В таком случае неизвестно, как реагировать, если по ним будет нанесен удар, уточнил Кэмерон.

Он отметил, что у него нет уверенности в способности французских властей принять верное решение, однако, по его словам, Британия не намерена вступать в конфликты и споры с Парижем.

"Мы просто пытаемся сказать им в частном порядке: давайте подумаем о том, что мы можем сделать, что действительно поможет Украине, но не приведет к эскалации", – указал политик.

Помимо этого, во время общения с пранкерами министр сообщил, что Киеву не следует ждать приглашения в НАТО на предстоящем саммите. Он объяснил, что Соединенные Штаты против такого сценария, и посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому не оспаривать это решение.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации вокруг украинского конфликта. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки из-за продолжающихся поставок вооружений из США для Украины.

В свою очередь Остин заявил о важности сохранения линий коммуникации между Штатами и Россией. Он также заверил, что Вашингтон не планирует отправлять своих военных в зону спецоперации "ни сейчас, ни в будущем".