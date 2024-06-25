Пентагон: Белоусов и Остин обсудили конфликт на Украине

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Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Об этом сообщил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер, передает РИА Новости.

Райдер уточнил, что в ходе разговора Остин заявил о важности сохранения линий коммуникации между США и РФ на фоне конфликта на Украине.

Представитель Пентагона отметил, что во время переговоров была поднята тема возможной отправки войск США на Украину и заверил, что Вашингтон не планирует этого делать "ни сейчас, ни в будущем".

Звонок состоялся по инициативе американской стороны. В последний раз министры обороны стран общались 15 марта 2023 года.

Ранее шеф Пентагона Остин отметил необходимость поддержания прямых контактов с Россией. По его словам, США необходимо иметь возможность говорить с друзьями, а также важно иметь возможность говорить с противниками и поддерживать эти каналы связи открытыми.