Белоусов указал Остину на опасность эскалации в связи с поставками вооружений для ВСУ

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин обменялись взглядами о ситуации вокруг конфликта на Украине в ходе телефонного разговора. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"25 июня 2024 г. по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны РФ Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина", – указано в сообщении.

Белоусов в ходе разговора указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками из США вооружений для киевского режима.

Кроме того, министры обсудили и другие вопросы.

Ранее о состоявшемся диалоге министров стран сообщили в Пентагоне. Официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер рассказал, что в ходе разговора Остин заявил о важности сохранения линий коммуникации между США и РФ на фоне конфликта на Украине.

Кроме того, в Пентагоне заверили, что США не планируют отправлять войска на Украину "ни сейчас, ни в будущем".

В прошлый раз главы оборонных ведомств двух стран разговаривали 15 марта 2023 года. Тогда Остин провел переговоры с на тот момент министром обороны России Сергеем Шойгу. Диалог также состоялся по инициативе американской стороны.