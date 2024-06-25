Украина начала процесс переговоров о приеме в Евросоюз

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Украина начала длительный процесс переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина открылось в Люксембурге, трансляцию вела пресс-служба ЕС.

Переговоры о приеме страны в ЕС не ограничены по времени и не задают конкретных сроков для вступления. Глава Европейского совета Шарль Мишель указал, что ЕС должен признать тот факт, что предстоящий путь приема Украины в сообщество потребует "постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших реформ".

Он также напомнил, что Киеву и Кишиневу нужно будет продолжить укреплять институты, бороться с коррупцией и повышать экономическую стабильность для соответствия "строгим стандартам полноправного членства в ЕС".

В декабре прошлого года Мишель заявил, что саммит ЕС принял решение о старте переговоров по вступлению в союз с Украиной и Молдовой. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления Киева потребует времени и выполнения определенных условий.

