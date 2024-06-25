25 июня, 17:15Политика
Украина начала процесс переговоров о приеме в Евросоюз
Фото: 123RF/standrets
Украина начала длительный процесс переговоров о вступлении в Евросоюз (ЕС). Первое заседание Межправительственной конференции ЕС – Украина открылось в Люксембурге, трансляцию вела пресс-служба ЕС.
Переговоры о приеме страны в ЕС не ограничены по времени и не задают конкретных сроков для вступления. Глава Европейского совета Шарль Мишель указал, что ЕС должен признать тот факт, что предстоящий путь приема Украины в сообщество потребует "постоянных усилий, самоотверженности и дальнейших реформ".
Он также напомнил, что Киеву и Кишиневу нужно будет продолжить укреплять институты, бороться с коррупцией и повышать экономическую стабильность для соответствия "строгим стандартам полноправного членства в ЕС".
В декабре прошлого года Мишель заявил, что саммит ЕС принял решение о старте переговоров по вступлению в союз с Украиной и Молдовой. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления Киева потребует времени и выполнения определенных условий.
Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года