Президент Молдавии подписала указ о начале переговоров по присоединению к ЕС

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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров по присоединению к Евросоюзу, которые пройдут в Люксембурге 25 июня, сообщили в пресс-службе главы государства.

Санду также назначила вице-премьера по вопросам европейской интеграции Кристину Герасимову главным переговорщиком от Республики Молдова, уточнили в пресс-службе.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам – членам ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в состав сообщества. Представитель ЕК Ана Пизонеро отметила, что пункт начала соответствующих переговоров включен в повестку встречи послов стран Евросоюза.

В мае Конституционный суд Молдавии одобрил референдум о вступлении в ЕС. Суд дал положительный отзыв на проект закона, по которому после референдума планируется внести изменения в конституцию страны. Там могут появиться положения о европейской интеграции.