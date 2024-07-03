Politico: Трамп при переизбрании может отказаться от расширения НАТО на восток

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Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Так, по информации журналистов, в данный момент Трамп обдумывает сделку с Владимиром Путиным по поводу того, какие страны смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу в обозримом будущем.

Кроме того, экс-глава Белого дома после победы на выборах может также отозвать гарантии безопасности для тех стран НАТО, которые выделяют менее 2% своего ВВП на оборону. При этом военные базы США останутся в этих странах.

Отмечается, что этот шаг могут воспринять как нарушение статьи 5 договора НАТО об обязанности каждого члена Альянса принять меры для оказания помощи партнерам, подвергшимся нападению. Тем не менее в штабе Трампа считают, что формулировка этой статьи является гибкой и не обязывает членов блока отвечать именно военной силой.

Еще один источник газеты рассказал, что Трамп рассматривает и прочие планы на будущее, один из которых включает также значительные поставки вооружения на Украину.

Трамп уже называл справедливыми обеспокоенности российской стороны по поводу возможного размещения сил Североатлантического альянса около границы РФ.

Он также подверг критике слова действующего главы Белого дома Джо Байдена о будущем Украины в составе Североатлантического альянса.