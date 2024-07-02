WSJ: НАТО назначит ответственного за долгосрочную поддержку Украины

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Руководство Североатлантического альянса планирует учредить должность ответственного за предоставление долгосрочной поддержки Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации журналистов, новую должность займет высокопоставленный гражданский чиновник, который будет находиться в Киеве. В список его обязанностей будут входить обеспечение долгосрочных потребностей Украины в военной модернизации и невоенная поддержка.

При этом чиновник будет отчитываться как перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, так и перед новым командованием, которое будет сформировано в немецком Висбадене для координации поставок военной техники Украине и подготовки ВСУ.

Как говорится в статье издания, соответствующее решение будет озвучено в рамках предстоящего саммита Альянса в Вашингтоне.

Ранее СМИ сообщали, что сбежавшие из России политики готовят террористический план по силовой дестабилизации ситуации в стране, который представят на саммите НАТО в Вашингтоне.

До этого Европейский союз и Украина заключили официальное соглашение о гарантиях безопасности для Киева в рамках саммита в Брюсселе. Документ с украинской стороны подписал президент страны Владимир Зеленский.